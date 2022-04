Animation famille “Dans la peau d’un Passionné d’histoire de la médecine” Myennes Myennes Catégories d’évènement: Myennes

Myennes Nièvre Myennes EUR 5 5 Cette animation autour de l’anatomie propose aux enfants, tout en s’amusant, de partir à la découverte des secrets de notre corps et de répondre à leurs questions. L’un des jeux consistera, avec un mannequin démontable, à remettre en bonne place ses organes. Sauront-ils remonter le moteur de cette merveilleuse machine ? Sur inscription à l’Office de Tourisme Loire, Vignobles et Nohain. Cette animation autour de l’anatomie propose aux enfants, tout en s’amusant, de partir à la découverte des secrets de notre corps et de répondre à leurs questions. L’un des jeux consistera, avec un mannequin démontable, à remettre en bonne place ses organes. Sauront-ils remonter le moteur de cette merveilleuse machine ? Sur inscription à l’Office de Tourisme Loire, Vignobles et Nohain. Musée de la Chirurgie Pr Christian Cabrol 24 Rue de Paris Myennes

