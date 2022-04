Animation famille “Dans la peau d’un Oenologue” Pouilly-sur-Loire, 27 juillet 2022, Pouilly-sur-Loire.

Animation famille "Dans la peau d'un Oenologue"

Concrètement, c'est quoi un Œnologue? Au cours de divers ateliers, une oenologue transmettra son savoir aux plus jeunes. En quelques mots : regarder, sentir, goûter et savourer. Animation pour les 6-12 ans. Durée : 1h30. Les enfants devront être accompagnés d'un adulte. Sur inscription à l'Office de Tourisme Loire, Vignobles et Nohain.

La Tour du Pouilly Fumé, 30 Rue Waldeck Rousseau, Pouilly-sur-Loire
27 juillet 2022

contact@ot-cosnesurloire.fr +33 3 86 28 11 85 http://www.ot-cosnesurloire.com/

