Animation famille “Dans la peau d’un Naturaliste” Pouilly-sur-Loire, 27 juillet 2022, Pouilly-sur-Loire.

20 20 EUR Tour à tour explorateur, cartographe et naturaliste, découvrez et inventoriez en famille la faune et la flore des bords de Loire, comme pourraient le faire de véritables petits naturalistes. Sur inscription à l’Office de Tourisme Loire, Vignobles et Nohain.

