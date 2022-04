Animation famille “Dans la peau d’un Meunier” Donzy, 26 juillet 2022, Donzy.

Animation famille “Dans la peau d’un Meunier” Rue André Audinet Moulin de Maupertuis Donzy

2022-07-26 – 2022-07-26 Rue André Audinet Moulin de Maupertuis

Donzy Nièvre

A la découverte des vieux trésors et secrets du meunier ! D’habitude le meunier vous fait découvrir les machines pour transformer le blé en farine. Cette fois-ci, il va vous faire découvrir un tas de petits secrets… Quand le moulin aura fermé ses portes et que vous serez seuls avec lui, il vous fera découvrir mille et un secrets, gravés dans la pierre ou dessinés sur les poutres : graffitis, dessins, inscriptions… et tous ses vieux outils et instruments dont il ne se sert plus aujourd’hui et qu’il a mis à l’abri. Remise d’un quizz en fin de visite. Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme Loire, Vignobles et Nohain.

contact@ot-cosnesurloire.fr http://www.ot-cosnesurloire.com/

