Animation famille "Dans la peau d'un agriculteur, gardien de la nature" Saint-Loup, 19 juillet 2022

Saint-Loup Nièvre

Sur une demi-journée, venez découvrir la vie passionnante d'un agriculteur proche de la nature. En intérieur, vous pouvez découvrir toutes les machines du musée, en extérieur tous nos aménagements dédiés à la nature. Selon les âges, de nombreuses animations vous attendent : des outils pour les moins de 6 ans, un grand quizz pour les adolescents, une initiation à la conduite de tracteurs et une balade dans une remorque sur les chemins pour petits et grands. Sur inscription à l'Office de Tourisme Loire, Vignobles et Nohain.

