Bagnoles de l’Orne Normandie Orne Des œufs sont cachés dans le parc du Château, les plus gourmands d’entre vous doivent les retrouver afin recevoir une délicieuse récompense : des chocolats ! Réservé aux enfants de 2 à 12 ans.

Inscription avant 11h30 le jour même auprès de l’Office… tourisme@bagnolesdelorne.com +33 2 33 37 85 66 https://www.bagnolesdelorne.com/ Des œufs sont cachés dans le parc du Château, les plus gourmands d’entre vous doivent les retrouver afin recevoir une délicieuse récompense : des chocolats ! Réservé aux enfants de 2 à 12 ans.

