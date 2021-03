Saint-Alban Saint-Alban Côtes-d'Armor, Saint-Alban Animation famille : Bout de bois et bout d’idée Saint-Alban Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Alban Côtes d’Armor Saint-Alban Dame Nature nous livre les matières premières pour fabriquer des jeux et jouets de toutes sortes ! Penser à : prendre votre couteau et votre sécateur

A partir de 6 ans. Durée : 2h. Réservation obligatoire. Dame Nature nous livre les matières premières pour fabriquer des jeux et jouets de toutes sortes ! Penser à : prendre votre couteau et votre sécateur

