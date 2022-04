Animation famille : Balade en calèche au pays des contes Lanvellec, 26 avril 2022, Lanvellec.

Animation famille : Balade en calèche au pays des contes La Combe aux Ânes 1 Lieu-dit Traou Deffen Lanvellec

2022-04-26 14:00:00 – 2022-04-26 17:00:00 La Combe aux Ânes 1 Lieu-dit Traou Deffen

Lanvellec Côtes d’Armor

« Et si on partait en balade en calèche au pays des contes pour enfants !

Une manière différente de découvrir la nature et de profiter de belles histoires contées qui viennent enchanter cette sortie.

Cérafine, notre petite mascotte, fabuleuse petite ânesse, vous mènera au pays des contes, accompagnés de ses compères aux Grandes Oreilles !

Cérafine transporte toujours dans sa besace de quoi tricoter de belles histoires que les enfants découvriront au gré de cette balade dans la nature.

Une manière différente de découvrir la nature et de profiter de belles histoires contées qui viennent enchanter cette sortie.

Pour illustrer notre balade, les enfants pourront collecter feuilles, brindilles, graines, afin de transformer, inventer, fabriquer des bestioles forestières, des animaux bizarres et des farfadets en tout genre.

Enfin, pour profiter pleinement de l’après-midi, un goûter sera offert à l’ombre d’un châtaigner remarquable.

De retour à la ferme,

De retour à l’asinerie, les enfants pourront terminer de façonner leurs petits personnages forestiers pour le ramener ensuite à la maison, sans oublier de câliner les petits ânes !

contact@lacombeauxanes.com +33 7 50 69 38 26 http://www.lacombeauxanes.com/

« Et si on partait en balade en calèche au pays des contes pour enfants !

Une manière différente de découvrir la nature et de profiter de belles histoires contées qui viennent enchanter cette sortie.

Cérafine, notre petite mascotte, fabuleuse petite ânesse, vous mènera au pays des contes, accompagnés de ses compères aux Grandes Oreilles !

Cérafine transporte toujours dans sa besace de quoi tricoter de belles histoires que les enfants découvriront au gré de cette balade dans la nature.

Une manière différente de découvrir la nature et de profiter de belles histoires contées qui viennent enchanter cette sortie.

Pour illustrer notre balade, les enfants pourront collecter feuilles, brindilles, graines, afin de transformer, inventer, fabriquer des bestioles forestières, des animaux bizarres et des farfadets en tout genre.

Enfin, pour profiter pleinement de l’après-midi, un goûter sera offert à l’ombre d’un châtaigner remarquable.

De retour à la ferme,

De retour à l’asinerie, les enfants pourront terminer de façonner leurs petits personnages forestiers pour le ramener ensuite à la maison, sans oublier de câliner les petits ânes !

La Combe aux Ânes 1 Lieu-dit Traou Deffen Lanvellec

dernière mise à jour : 2022-04-01 par SITARMOR