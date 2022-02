Animation famille au musée la Piscine Musée d’Art et d’ Industrie La Piscine Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Animation famille au musée la Piscine Musée d’Art et d’ Industrie La Piscine, 16 avril 2022, Roubaix. Animation famille au musée la Piscine

du samedi 16 avril au samedi 30 avril à Musée d’Art et d’ Industrie La Piscine

De l’ancienne piscine à l’actuel musée : repérages, traces, matériaux, transformations, décoration… serviront à comprendre ce qu’était et ce qu’est devenu le bâtiment. À partir de 6 ans Animation famille au musée la Piscine Musée d’Art et d’ Industrie La Piscine 23 rue de l’Espérance 59100 Roubaix Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T15:00:00 2022-04-16T17:00:00;2022-04-30T15:00:00 2022-04-30T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Musée d'Art et d' Industrie La Piscine Adresse 23 rue de l'Espérance 59100 Roubaix Ville Roubaix lieuville Musée d'Art et d' Industrie La Piscine Roubaix Departement Nord

Musée d'Art et d' Industrie La Piscine Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Animation famille au musée la Piscine Musée d’Art et d’ Industrie La Piscine 2022-04-16 was last modified: by Animation famille au musée la Piscine Musée d’Art et d’ Industrie La Piscine Musée d'Art et d' Industrie La Piscine 16 avril 2022 Musée d'Art et d' Industrie La Piscine Roubaix roubaix

Roubaix Nord