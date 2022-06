Animation famille « Arc-en-ciel de Nénuphars »

L'équipe de la virgule vous propose de partager un moment créatif et ludique en famille autour de son musée numérique Micro-folies suivi d'un atelier d'expression plastique. Les nymphéas fascinaient le peintre Monet. Venez découvrir la drôle de légende qui les entoure et plonger dans leur univers féerique et coloré ! À partir de 4 ans et plus

