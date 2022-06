Animation famille à Schillersdorf Bouxwiller Bouxwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Bouxwiller Bas-Rhin 0 EUR Animation famille à Schillersdorf « Une ferme traditionnelle du Pays de Hanau » Le Musée du Pays de Hanau s’exporte pour une animation au cœur d’un village du Pays de Hanau, chargé d’histoire. Grâce à Mélanie Le Hir, chargée de pédagogie au musée, les fermes traditionnelles du territoire n’auront plus de secret pour vous. Cette visite, destinée aux familles, sera l’occasion d’inaugurer une maquette de fermes, réalisée grâce au soutien de la Région Grand Est et à celui de l’Union européenne, dans le cadre du programme européen LEADER (FEADER, fonds européens pour l’aménagement et le développement rural). Animation gratuite à partir de 7 ans

Durée : 2h – La visite sera suivie d’un pot.

Places limitées. Réservations obligatoires au 03 88 00 38 39 ou contact@museedupaysdehanau.eu

