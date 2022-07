Animation famille à la médiathèque : « Bonjour Papa ! » Salviac Salviac Catégories d’évènement: Lot

Salviac

Animation famille à la médiathèque : « Bonjour Papa ! » Salviac, 9 juillet 2022, Salviac. Animation famille à la médiathèque : « Bonjour Papa ! »

Médiathèque intercommunale Salviac Lot

2022-07-09 15:00:00 15:00:00 – 2022-07-09 Salviac

Lot Animation pour les enfants et leur famille. Un après-midi ouvert à toutes et tous, pour lire/ écouter, jouer et bricoler ! Animation pour les enfants et leur famille. © Claire Lebourg – Mickaël Jourdan

Salviac

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Salviac Autres Lieu Salviac Adresse Médiathèque intercommunale Salviac Lot Ville Salviac lieuville Salviac Departement Lot

Salviac Salviac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salviac/

Animation famille à la médiathèque : « Bonjour Papa ! » Salviac 2022-07-09 was last modified: by Animation famille à la médiathèque : « Bonjour Papa ! » Salviac Salviac 9 juillet 2022 Médiathèque intercommunale Salviac Lot

Salviac Lot