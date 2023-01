ANIMATION FAMILLE – 2ème étape du voyage Felletin Felletin FelletinFelletin OT Aubusson-Felletin Catégories d’Évènement: Creuse

Creuse Place Courtaud Felletin Creuse Felletin – Médiathèque Creuse Grand Sud – Felletin à 15h30

– Gratuit

– à partir de 5 ans

– Inscription : 05 55 66 55 22 « CAP SUR L’AMERIQUE DU NORD »

Et s’il était possible de refaire le monde ? C’est ce que nous vous proposons à l’occasion d’ateliers : dessins, coloriages et collages pour créer ensemble les continents qui décoreront ensuite un globe géant. Place Courtaud Felletin Felletin

