Animation familiale autour des mots du sport Place du Reviron Châtillon-en-Diois, jeudi 29 février 2024.

Pour petits et grands, jeux, énigmes, autour des mots et des livres, du sport, et des jeux olympiques. à partir de 7 ans et adultes.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 14:00:00

fin : 2024-02-29 16:00:00

Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes bibliotheque@mairie-chatillonendiois.fr

L’événement Animation familiale autour des mots du sport Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2024-02-07 par Office de Tourisme du Pays Diois