[Animation] Fabrique un bonhomme de neige lumineux Centrale Penly Petit-Caux Seine-Maritime
2022-12-22

Seine-Maritime Petit-Caux Avis aux jeunes amateurs de création et de bricolage, venez fabriquer un bonhomme de neige lumineux à accrocher à votre sapin pour les fêtes de Noël ! A partir de 8 ans Avis aux jeunes amateurs de création et de bricolage, venez fabriquer un bonhomme de neige lumineux à accrocher à votre sapin pour les fêtes de Noël ! A partir de 8 ans espaceinfo-penly@edf.fr +33 2 35 40 60 30 https://www.edf.fr/penly Petit-Caux

