Animation | Fabrique à biscuits merveilleux, 10 août 2022, .

Animation | Fabrique à biscuits merveilleux

2022-08-10 – 2022-08-10

Animation à l’abbaye de Bon-Repos

En lien avec l’exposition Dans les pas d’Alice, la suite

Visite-atelier en famille

As-tu trouvé les réponses aux devinettes du chapelier fou ? Nous, on donne nos langues au chat. Et on fait mieux ! On les décore et on les mange ! D’ailleurs…l’heure du thé approche pour les gourmands. C’est l’occasion de réaliser une boîte à biscuits remplie de langues de chat

colorées et savoureuses.

À partir de 5 ans / Durée 1h30

Adulte : 8 € – Enfant : 4 € (entrée dans le monument incluse)

Réservation auprès de l’abbaye.

Org. Abbaye de Bon-Repos

