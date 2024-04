Animation exceptionnelle de jeux olympiques antiques Archéo’site Les Rues-des-Vignes, dimanche 15 septembre 2024.

Animation exceptionnelle de jeux olympiques antiques Découvrez une animation exceptionnelle des Jeux Olympiques Antiques ! Dimanche 15 septembre, 10h00 Archéo’site

Pendant cette journée, le public pourra découvrir les pratiques sportives de l’Antiquité et s’initier à quelques-unes des disciplines phares des concours grecs. Il pourra assister à des démonstrations spectacles et participer à des ateliers de découverte. Toutes les animations présentées sont issues de 30 années de recherche expérimentale qui ont fait l’objet de publication scientifique. Démonstration spectacle de 45 minutes par les athlètes Acta : course (diaulos), saut avec haltères, lancer de disque en bronze, lancer de javelot, pentathlon grec, boxe, … mise en parallèle avec les disciplines modernes et mise en perspective dans l’espace et le temps des pratiques athlétiques.

Ateliers interactifs de 30 minutes (adultes et enfants à partir de 6 ans) : course, saut avec haltères, javelot, harpastum, …

Dimanche 15 septembre

De 10 h à 18 h

Animation pour tous publics

Archéo’site 882 rue Haute 59258 Les Rues-des-Vignes Les Rues-des-Vignes 59258 Nord Hauts-de-France

l’archéosite CAC Cambrai