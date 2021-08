Animation et Spectacle hors-les-murs : “Le Cri de la Girafe” Le Temps des Cerises, 26 septembre 2021, Issy-les-Moulineaux.

Animation et Spectacle hors-les-murs : “Le Cri de la Girafe”

le dimanche 26 septembre à Le Temps des Cerises

Lors d’un après-midi convivial, venez également à la rencontre de l’équipe du Temps des Cerises, des commerçants et associations du quartier, et découvrez la nouvelle programmation ! Spectacle Le Cri de la Girafe : _Il était une fois une girafe qui, parce qu’elle était la plus grande et la plus élégante, se croyait supérieure à tous les animaux. Dame Girafe ne cessait de se moquer d’eux. Et tous les animaux subissaient ses sarcasmes : la tortue, le perroquet, le singe et même la grenouille. Un jour, un orage éclata et Dame Girafe tomba gravement malade… Mais quel animal acceptera de lui venir en aide ?_ **Durée : 30 min** **Enfants à partir de 3 ans accompagnés** **En cas d’intempéries, les animations et le spectacle auront lieu au Temps des Cerises.**

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Théâtre-danse et musique live sur la place du Belvédère, rencontre avec les associations du quartier et l’équipe du Temps des Cerises

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-26T15:30:00 2021-09-26T16:00:00;2021-09-26T17:00:00 2021-09-26T17:30:00