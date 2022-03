Animation et Fest-deiz de la Redadeg Chateau de Vitré Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Animation et Fest-deiz de la Redadeg

Chateau de Vitré, le samedi 21 mai à 14:30

Chateau de Vitré, le samedi 21 mai à 14:30

ANIMATIONS Animations jeux bretons, maquillage CONCERTS / DANSES Le P’tit Bal des Queniaos • Hamon Martin Quintet • Duo Rozé Lebreton

Entrée libre

Place du Chateau Chateau de Vitré Vitré Ille-et-Vilaine

2022-05-21T14:30:00 2022-05-21T18:00:00

