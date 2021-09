Lanobre Barrage de Bort les Orgues,au pied Cantal, LANOBRE Animation et découverte du Barrage de Bort les Orgues Barrage de Bort les Orgues,au pied Lanobre Catégories d’évènement: Cantal

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Barrage de Bort les Orgues

Les équipes du barrage se mobilisent pour vous accueillir et vous faire découvrir le barrage « de l’intérieur » ! Les « Ateliers de l’atelier » proposeront des démonstrations interactives autour des missions de l’équipe d’intervention mécanique du barrage à travers un parcours commenté et différents stands (soudure, fraiseuse, clés, manutention, …). Les équipes d’exploitation du barrage quant à elles présenteront leur métier, accompagneront les visiteurs dans des parcours découverte inédits. Le barrage de Bort-les-Orgues comme vous ne l’avez jamais vu ! Également au programme de ces journées : animations photos, visite de l’espace EDF et ses expositions, et des cadeaux à gagner dont 1 exemplaire de l’affiche en édition limitée et numérotée de l’affiche collector du barrage créée par Goodbye hippocrate à l’occasion des 70 ans du barrage. Rendez-vous à ne pas manquer ! Réservation directement sur le site [[https://www.bortlesorgues70ans.fr/journee-grand-public-danimations-et-decouvertes-du-barrage](https://www.bortlesorgues70ans.fr/journee-grand-public-danimations-et-decouvertes-du-barrage)](https://www.bortlesorgues70ans.fr/journee-grand-public-danimations-et-decouvertes-du-barrage) Animations autour des savoir-faire et des métiers d’EDF Hydro exercés au barrage, visites inédites, expositions, rencontres Barrage de Bort les Orgues,au pied lieu dit GRANGES, 15270 LANOBRE Lanobre Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

