Landes

Animation Estivale – Atelier Gi Gong Grenade-sur-l’Adour, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Grenade-sur-l'Adour. Animation Estivale – Atelier Gi Gong 2021-07-22 15:00:00 – 2021-07-22 17:00:00

Initiation à une gymnastique douce et relaxante d'origine chinoise avec Yolande Chauvet. Rendez-vous sur les Berges (derrière le camping) à Grenade sur l'Adour. Animation gratuite
+33 5 58 45 45 98
office de tourisme PG
dernière mise à jour : 2021-06-16 par OT Grenade

lieuville 43.77232#-0.42956