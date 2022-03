Animation Escape Game Citerne de Gravelines Gravelines Catégories d’évènement: Gravelines

Venez résoudre en famille l’énigme des espaces fortifiées des Hauts de France … Votre objectif ? Retrouvez la clé universelle qui permet d’ouvrir les villes fortifiées. Vous avez 30 minutes pour réussir cet escape game sinon le secret de la clé serait définitivement perdu…

Sur inscripition

Escape Game en partenariat avec l’association des Espaces Fortifiés des HAUTS-DE-FRANCE. Citerne de Gravelines Place de l’église Gravelines Gravelines Nord

2022-04-23T14:00:00 2022-04-23T14:30:00;2022-04-23T15:00:00 2022-04-23T15:30:00;2022-04-23T16:00:00 2022-04-23T16:30:00;2022-04-24T14:00:00 2022-04-24T14:30:00;2022-04-24T15:00:00 2022-04-24T15:30:00;2022-04-24T16:00:00 2022-04-24T16:30:00

