Animation – Escape Game : A la recherche de l’épée perdue Sedan Sedan Catégorie d’évènement: Sedan

Animation – Escape Game : A la recherche de l’épée perdue Sedan, 10 août 2022, Sedan. Animation – Escape Game : A la recherche de l’épée perdue

Sedan

2022-08-10 – 2022-10-02 Sedan Ardennes 25 25 EUR Château Fort Cour du Château Sedan Le Seigneur de la Marck a fait cacher son épée légendaire, garante de sa puissance, dans le bastion du Roy. Tentez d’y pénétrer pour la retrouver. Attention, de nombreuses énigmes et pièges vous y attendent ! contact@chateau-fort-sedan.fr +33 3 24 29 98 80 http://www.chateau-fort-sedan.fr/ Sedan

dernière mise à jour : 2022-08-10 par

Détails Catégorie d’évènement: Sedan Autres Lieu Sedan Adresse Ville Sedan lieuville Sedan

Sedan Sedan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sedan/

Animation – Escape Game : A la recherche de l’épée perdue Sedan 2022-08-10 was last modified: by Animation – Escape Game : A la recherche de l’épée perdue Sedan Sedan 10 août 2022

Sedan