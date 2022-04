Animation escalade : sorties en extérieur Gymnase Beaulieu Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Trois sorties vous sont proposées par le SIUAPS pour vous perfectionner en site naturel ! Offre réservée aux étudiants inscrits aux cours de Bernard et Agathe merci de prendre contact avec votre enseignant – Le lundi 25 avril de 13h30 à 18h : Site Le Blaireau, à Saint Aubin du Cormier – Le mercredi 27 avril de 10h à 14h30 : Site le Blaireau, à Saint Aubin du Cormier – Le lundi 16 mai, de 13h30 à 18h : Lieu à définir **Rdv à Beaulieu devant le bâtiment 35 (gymnase du SIUAPS)** Site du blaireau à 30 km de rennes : covoiturage indispensable en fonction des véhicules disponibles (vous pouvez aussi nous retrouver sur place) [Inscriptions obligatoires ici](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/course/view.php?id=484§ion=1) (20 places) le vendredi précédant la semaine de l’animation.

Offre réservée aux étudiants inscrits aux cours d’escalade du SIUAPS

Réservé aux étudiants inscrits sur les cours d’escalade au SIUAPS Gymnase Beaulieu Gymnase de Beaulieu, campus de Beaulieu, Université de Rennes 1, 263 Av. Général Leclerc, 35700 Rennes Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine

