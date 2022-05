Animation équestre “Si ça vous trotte dans la tête : une soirée d’été”

Animation équestre “Si ça vous trotte dans la tête : une soirée d’été”, 3 août 2022, . Animation équestre “Si ça vous trotte dans la tête : une soirée d’été”

2022-08-03 18:30:00 – 2022-08-03 Pour les amoureux des animaux et des sorties natures, sortie équestre accompagnée de Manon de la Maison de Loire et de Stéphanie de l’écurie “L’attrape rêve” à Dammarie en Puisaye. Balade semi-nocturne à cheval ou à poney pour découvrir la faune sauvage et profiter de la douceur des soirées d’été. Pour les amoureux des animaux et des sorties natures, sortie équestre accompagnée de Manon de la Maison de Loire et de Stéphanie de l’écurie “L’attrape rêve” à Dammarie en Puisaye. ©MaisondeLoireduCher dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville