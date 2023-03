Animation Équestre Chateau de Chaumont Saint-Bonnet-de-Joux Saint-Bonnet-de-Joux Catégories d’Évènement: Saint-Bonnet-de-Joux

Saône-et-Loire

Animation Équestre Chateau de Chaumont, 19 août 2023, Saint-Bonnet-de-Joux Saint-Bonnet-de-Joux. Animation Équestre 1004 route de Chaumont Chateau de Chaumont Saint-Bonnet-de-Joux Saône-et-Loire Chateau de Chaumont 1004 route de Chaumont

2023-08-19 – 2023-08-24

Chateau de Chaumont 1004 route de Chaumont

Saint-Bonnet-de-Joux

Saône-et-Loire Saint-Bonnet-de-Joux EUR Spectacle équestre présenté par Esclarmonde Palivoda et les écuries des Hauts de Cluny avec dressage, cascades, travail à pied, équitation de travail. Participation libre.

3 numéros de dressage du cheval, monté et à pied d’une durée de 30 minutes en totalité. Les Ecuries des Hauts de Cluny, dirigées et animées par Esclarmonde Palivoda, enseignante DEJPS sont spécialisées dans le dressage de tradition basé sur la philosophie de N. Oliveira et d’autres grands Maîtres de l’équitation. chaumont.laguiche@gmail.com +33 3 85 24 26 30 Chateau de Chaumont 1004 route de Chaumont Saint-Bonnet-de-Joux

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Saint-Bonnet-de-Joux, Saône-et-Loire Autres Lieu Saint-Bonnet-de-Joux Adresse Saint-Bonnet-de-Joux Saône-et-Loire Chateau de Chaumont 1004 route de Chaumont Ville Saint-Bonnet-de-Joux Saint-Bonnet-de-Joux Departement Saône-et-Loire Lieu Ville Chateau de Chaumont 1004 route de Chaumont Saint-Bonnet-de-Joux

Animation Équestre Chateau de Chaumont 2023-08-19 was last modified: by Animation Équestre Chateau de Chaumont Saint-Bonnet-de-Joux 19 août 2023 1004 route de Chaumont Chateau de Chaumont Saint-Bonnet-de-Joux Saône-et-Loire Chateau de Chaumont Saint-Bonnet-de-Joux Saint-Bonnet-de-Joux Saône-et-Loire

Saint-Bonnet-de-Joux Saint-Bonnet-de-Joux Saône-et-Loire