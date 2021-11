Pourcy Pourcy Marne, Pourcy Animation “Entretien et plantation de haies indigènes” Pourcy Pourcy Catégories d’évènement: Marne

Pourcy

Animation "Entretien et plantation de haies indigènes" Pourcy, 20 novembre 2021, Pourcy.

2021-11-20 – 2021-11-20

Pourcy Marne Pourcy « À la Sainte-Catherine, tout bois prend racine ! »

Dans le cadre de l’Appel à projets « Haies et Vergers », venez apprendre les bons gestes d’entretien pour une haie en bonne santé et favorable à la biodiversité !

Avec Dominique Brochet-Lanvin, pépiniériste à Nanteuil-la-Forêt, découvrez les espèces indigènes des haies de notre territoire grâce à la haie pédagogique plantée en 2019 à la Maison du Parc.

Et cette année, une nouveauté ! Pour diversifier les modes de plantation des haies et des vergers, venez nous aider à planter une haie fruitière ! Un juteux mélange de variétés fruitières anciennes traditionnelles et d’arbustes sauvages à petits fruits comestibles… Prévoir des chaussures imperméables ou des bottes, une bèche par personne si possible, des gants de jardinage… bref, l’équipement du jardinier ! ***Réservations obligatoires au 03.26.59.44.44*** +33 3 26 59 44 44 Pourcy

dernière mise à jour : 2021-11-15

