ANIMATION ENTREPRISES "POSITIONNEMENT WEB, COMMENT ÊTRE TROUVABLE SUR GOOGLE"
2022-05-19 14:30:00 – 2022-05-19 15:30:00
Espace de Coworking 1, place de la République
Mamers

2022-05-19 14:30:00 – 2022-05-19 15:30:00 Espace de Coworking 1, place de la République

Mamers Sarthe Cette animation de 1 heure vous aidera à débuter dans le domaine du positionnement web.

Au programme :

– Le moteur de recherche Google

– Introduction SEO – Comment se trouver parmi les premiers résultats

– Introduction SEM – Commencer avec la publicité payée sur Google

Atelier animé par Javier Bernal, animateur des espaces Coworking du Maine Saosnois

