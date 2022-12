Animation Enfants : Un château à croquer Fougères Fougères OT - FOUGERES Fougères Catégories d’évènement: Fougères

Ille-et-Vilaine Fougères Vendredi 23 et 30 Décembre 2022, les enfants sont invités à participer aux Ateliers du Patrimoine. Prenez 150 grammes de pierre de schiste, ajoutez 50 grammes de granit, une pincée de mortier, façonnez onze belles tours, laissez reposer mille ans, puis saupoudrez de sucre glace… Qui fera le plus savoureux des Châteaux ?

(Prévoir une boîte hermétique). Atelier le matin pour les 5-7 ans de 10h30 à 12h et un atelier l’après-midi pour les 8-12 ans de 14h à 15h30.

Sur réservation (min 2/max 12), tarif : 5€. Réservation par mail à chateau@fougeres.fr ou par téléphone au 02 99 99 79 59 chateau@fougeres.fr +33 2 99 99 79 59 Fougères

