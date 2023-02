Animation enfants : Les légendes rustiques de George Sand et Maurice Nohant-Vic Catégories d’Évènement: Indre

Nohant-Vic

Animation enfants : Les légendes rustiques de George Sand et Maurice, 23 octobre 2023, Nohant-Vic . Animation enfants : Les légendes rustiques de George Sand et Maurice Place Sainte-Anne Nohant-Vic Indre

2023-10-23 – 2023-10-23 Nohant-Vic

Indre Visite maison/ présentation des « Légendes rustiques » de George Sand et des dessins de Maurice, suivie d’un atelier de pratique artistique. Visite atelier pour enfants dès 6 ans. +33 2 54 31 06 04 OTLC – CC

Nohant-Vic

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Indre, Nohant-Vic Autres Lieu Nohant-Vic Adresse Place Sainte-Anne Nohant-Vic Indre Ville Nohant-Vic lieuville Nohant-Vic Departement Indre

Nohant-Vic Nohant-Vic Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nohant-vic/

Animation enfants : Les légendes rustiques de George Sand et Maurice 2023-10-23 was last modified: by Animation enfants : Les légendes rustiques de George Sand et Maurice Nohant-Vic 23 octobre 2023 Indre Nohant-Vic Place Sainte-Anne Nohant-Vic Indre

Nohant-Vic Indre