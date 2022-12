Animation Enfants : Jouons au château ! Fougères Fougères Catégories d’évènement: Fougères

Ille-et-Vilaine Trictracs, soule, grenouille… vous ne savez pas y jouer ? Venez tester et découvrez comment s’amusaient nos ancêtres au Moyen-Âge !

Vendredis 17 et 24 février 2023 – rendez-vous au Château de Fougères

Atelier le matin pour les 5-7 ans de 10h30 à 12h et un atelier l’après-midi pour les 8-12 ans de 14h à 15h30. Sur réservation (min 2/max 12), tarif : 5€. Réservation par mail à chateau@fougeres.fr ou par téléphone au 02 99 99 79 59. Fougères

