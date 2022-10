ANIMATION ENFANT : SUR LES TRACES DES ANIMAUX DE LA FORÊT Neufchâteau Neufchâteau Catégories d’évènement: Neufchâteau

Vosges Neufchâteau 1 EUR Partons ensemble en forêt pour découvrir la nature qui nous entoure. Durant cette sortie, les enfants apprendront à reconnaître les indices laissés par la faune tel un petit trappeur et en découvrirons plus sur leurs habitudes de vie. Et si le temps le permet, ils apprendront à figer cette empreinte dans le plâtre et repartiront avec cet instant de vie sauvage. Places limitées à 5 enfants avec les accompagnateurs

RDV à 14h00 : le lieu sera confirmé la veille de la sortie afin d’assurer aux enfants de voir des traces des animaux de la forêt

Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo Réservations obligatoires auprès de l'Office de Tourisme de l'Ouest des Vosges contact@tourisme-ouest-vosges.fr +33 3 29 94 10 95

