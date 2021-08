Roubaix La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André Diligent Nord, Roubaix Animation Enfant : Points d’appuis La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée propose, en parallèle à la visite des adultes, une animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les accompagnent. Ces animations thématiques commencent par une découverte du musée et une sensibilisation aux œuvres avant un passage en atelier créatif et ludique. Cette semaine, **Points d’appuis** : Les personnages de nos oeuvres prennent des attitudes, des postures. Par le mime, chaque enfant imite ces positions, joue avec son propre corps, ressent les limites de ce dernier, prend conscience des points d’appuis qui lui sont nécessaires. Tête, genoux, pieds et coudes sont très utiles dans ce parcours où quelques croquis permettent de pointer nos appuis. _Uniquement dans les salles._

Groupe de 20 enfants ; Tarif par enfant : 4€ ; Pas de réservation, inscription en billetterie 30 minutes avant le début de l’animation / La présentation d’un pass sanitaire valide est obligatoire

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée propose, en parallèle à la visite des adultes, une animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les accompagnent. La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent 23 rue de l’Espérance, Roubaix Roubaix Centre Nord

2021-11-07T16:00:00 2021-11-07T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André Diligent Adresse 23 rue de l'Espérance, Roubaix Ville Roubaix lieuville La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André Diligent Roubaix