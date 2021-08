Roubaix La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André Diligent Nord, Roubaix Animation Enfant : Les ambiances La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée propose, en parallèle à la visite des adultes, une animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les accompagnent. Ces animations thématiques commencent par une découverte du musée et une sensibilisation aux œuvres avant un passage en atelier créatif et ludique. Cette semaine, **Les ambiances** : Le sujet mais également les couleurs, le cadrage et le format créent l’ambiance d’une oeuvre. Pour mieux la comprendre, les enfants la transforment par découpes, collages, superpositions, ajouts de couleurs. **ATTENTION La présentation d’un pass sanitaire valide est obligatoire pour tous les visiteurs de + de 18 ans**

Groupe de 9 enfants ; Tarif par enfant : 4€ ; Pas de réservation, inscription en billetterie 30 minutes avant le début de l’animation / La présentation d’un pass sanitaire valide est obligatoire pour tous les visiteurs de + de 18 ans

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée propose, en parallèle à la visite des adultes, une animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les accompagnent.

