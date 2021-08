Roubaix La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André Diligent Nord, Roubaix Animation Enfant : Le paysage La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Animation Enfant : Le paysage La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent, 26 décembre 2021, Roubaix. Animation Enfant : Le paysage

La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent, le dimanche 26 décembre à 16:00

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée propose, en parallèle à la visite des adultes, une animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les accompagnent. Ces animations thématiques commencent par une découverte du musée et une sensibilisation aux œuvres avant un passage en atelier créatif et ludique. Cette semaine, **Le paysage** : L’observation de paysages marins, ruraux et urbains, de leurs éléments fluides et solides, des états passagers de l’atmosphère, permet de réinvestir ces notions en atelier. Les enfants créent leur propre paysage. Une base est donnée : la ligne d’horizon… pour le reste, place à l’imagination. **ATTENTION La présentation d’un pass sanitaire valide est obligatoire pour tous les visiteurs de + de 18 ans**

Groupe de 9 enfants ; Tarif par enfant : 4€ ; Pas de réservation, inscription en billetterie 30 minutes avant le début de l’animation / La présentation d’un pass sanitaire valide est obligatoire pour tous les visiteurs de + de 18 ans

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée propose, en parallèle à la visite des adultes, une animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les accompagnent.

2021-12-26T16:00:00 2021-12-26T17:30:00

