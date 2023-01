Animation enfant : Le Bal de la Duchesse Nevers Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre 5 5 EUR Nouveauté 2022 !

Animation enfant « Le bal de la Duchesse » : La Duchesse Henriette de Clèves est tête en l’air ! Elle a perdu sa liste d’invités pour son bal qui aura lieu dans quelques jours au Palais ducal … Aidez-la les amis à la retrouver !

Cette animation est une chasse aux objets et aux indices, proposée par l’Office de Tourisme aux enfants âgés de 6 à 11 ans.

Pas d’enfant en-dessous de cet âge, 1 accompagnant maximum par enfant.

Rendez-vous les mercredis pendant les vacances scolaires de 10h30 à 11h30 : 15/02, 01/03, 19/04, 03/05, 12/07, 9 + 23/08 et 25/10.

Durée : 1h.

Enfants obligatoirement accompagnés d’un adulte.

Tarifs : 5€ enfant / 3€ accompagnant.

Réservation et billetterie obligatoire à l’Office de Tourisme.

L’Office de tourisme se réserve le droit d’annuler une date en cas de force majeure.

Pas de remboursement.

Cette animation vous intéresse et vous voulez la faire en groupe ? Contactez l'Office pour réserver votre date !

