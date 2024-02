Animation enfant Explore Pougues les Eaux Rue du Docteur Faucher Pougues-les-Eaux, lundi 28 octobre 2024.

Une nouvelle animation enfant est organisée par l’Office de tourisme de Nevers « Jeu de piste Explore Pougues les Eaux ».

Si tu es astucieux et curieux, viens élucider les charades et les énigmes et retrace l’histoire de l’ancienne station thermale.

C’est parti pour 1h d’aventure !

Cette animation est proposée par l’Office de Tourisme aux enfants âgés de 6 à 11 ans.

Pas d’enfant en-dessous de cet âge, 1 accompagnant max par enfant.

Rendez-vous les 21/02, 17/04, 10/07, 21/08, 28/10.

Rendez-vous à 10h30, Parc Simone Veil (parking de la Mairie).

Durée 1h. Max 20 personnes.

Enfants obligatoirement accompagnés d’un adulte.

Tarifs 5€ enfant / 3€ accompagnant.

Réservation et billetterie obligatoire à l’Office de Tourisme. Pas de remboursement. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-28 10:30:00

fin : 2024-10-28 11:30:00

Rue du Docteur Faucher Parc Simone Veil

Pougues-les-Eaux 58320 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@nevers-tourisme.com

