Animation enfant : Enquête au Bourg Saint Etienne Parc Simone Veil 58320 Pougues les Eaux Pougues-les-Eaux, mercredi 7 août 2024.

Animation enfant : Enquête au Bourg Saint Etienne Pour les jeunes détectives ! Mercredi 7 août, 10h30 Parc Simone Veil 58320 Pougues les Eaux Enfant : 5€ / Accompagnant : 3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-07T10:30:00+02:00 – 2024-08-07T12:00:00+02:00

Fin : 2024-08-07T10:30:00+02:00 – 2024-08-07T12:00:00+02:00

Nouveauté 2024 !

Animation enfant : Enquête au Bourg Saint-Etienne

Les jeunes enquêteurs auront pour mission de résoudre le mystère autour d’un document disparu depuis des siècles. Avec des indices à découvrir, des énigmes à déchiffrer et des surprises à chaque coin de rue pour devenir les plus grands enquêteurs de Nevers.

Cette animation est proposée par l’Office de Tourisme aux enfants âgés de 6 à 11 ans.

Pas d’enfant en-dessous de cet âge, 1 accompagnant max par enfant.

Rendez-vous à 10h30, sur le parvis de l’église Saint-Etienne les 15/04, 24/07, 7/08, 25/10.

Durée : 1h30. Max : 20 personnes.

Enfants obligatoirement accompagnés d’un adulte.

Tarifs : 5€ enfant / 3€ accompagnant.

Réservation et billetterie obligatoire à l’Office de Tourisme. Pas de remboursement.

Parc Simone Veil 58320 Pougues les Eaux Rue du Docteur Faucher Pougues-les-Eaux 58320 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.nevers-tourisme.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Office.de.tourisme.de.Nevers.et.sa.region »}, {« type »: « email », « value »: « contact@nevers-tourisme.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0386684600 »}]

(c) MP OTINA