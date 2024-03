Animation enfant Enquête au Bourg Saint Etienne Parvis de l’Eglise Nevers, vendredi 25 octobre 2024.

Nouveauté 2024 !

Animation enfant Enquête au Bourg Saint-Etienne

Les jeunes enquêteurs auront pour mission de résoudre le mystère autour d’un document disparu depuis des siècles. Avec des indices à découvrir, des énigmes à déchiffrer et des surprises à chaque coin de rue pour devenir les plus grands enquêteurs de Nevers.

Cette animation est proposée par l’Office de Tourisme aux enfants âgés de 6 à 11 ans.

Pas d’enfant en-dessous de cet âge, 1 accompagnant max par enfant.

Rendez-vous à 10h30, les 15/04, 24/07, 7/08 et 25/10 sur le parvis de l’Eglise Saint-Etienne.

Durée 1h30. Max 20 personnes.

Enfants obligatoirement accompagnés d’un adulte.

Tarifs 5€ enfant / 3€ accompagnant.

Réservation et billetterie obligatoire à l’Office de Tourisme. Pas de remboursement. 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-25 10:30:00

fin : 2024-10-25 12:00:00

Parvis de l’Eglise 37 Rue Saint-Étienne

Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@nevers-tourisme.com

