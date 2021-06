Tournus Tournus Saône-et-Loire, Tournus Animation enfant : A la recherche de la statue oublié de Tournus Tournus Tournus Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Tournus Saône-et-Loire EUR 8 8 A l’aide d’énigmes, de temps de jeu, votre bambin partira à la chasse à la statue pour aider Tante Augustine qui a oublié où elle était située ! Chasse encadrée par 2 adultes. L jeu se termine par un temps de partage autour d’un jus de fruit.

Pour les 4-6 ans.

