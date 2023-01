Animation enfant à la ferme Chantes Chantes Chantes Catégories d’Évènement: Chantes

Animation enfant à la ferme Chantes, 8 février 2023

2023-02-08 – 2023-02-17

La ferme du Praley 7 rue de Traves

Chantes

Haute-Saône Chantes 20 EUR La ferme du Praley ouvre ses portes aux enfants pour les vacances d’hiver. Au programme de chaque demi-journée :

Soins et préparation des chevaux/poney

Balade en calèche

Jeux earldupraley@gmail.com La ferme du Praley 7 rue de Traves Chantes

