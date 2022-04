Animation EnergyKids – Fabrication Robot brosse Saint-Maurice-l’Exil Saint-Maurice-l'Exil Catégories d’évènement: Isère

Saint-Maurice-l'Exil

Animation EnergyKids – Fabrication Robot brosse Saint-Maurice-l’Exil, 17 février 2022, Saint-Maurice-l'Exil. Animation EnergyKids – Fabrication Robot brosse Saint-Maurice-l’Exil

2022-02-17 14:00:00 – 2022-02-17 16:00:00

Saint-Maurice-l’Exil Isère Venez fabriquer votre petit robot mobile ! centrale-stalban-stmaurice@edf.fr +33 4 74 41 33 66 https://www.edf.fr/centrale-nucleaire-saint-alban Saint-Maurice-l’Exil

dernière mise à jour : 2022-03-29 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, Saint-Maurice-l'Exil Autres Lieu Saint-Maurice-l'Exil Adresse Ville Saint-Maurice-l'Exil lieuville Saint-Maurice-l'Exil Departement Isère

Saint-Maurice-l'Exil Saint-Maurice-l'Exil Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-maurice-lexil/

Animation EnergyKids – Fabrication Robot brosse Saint-Maurice-l’Exil 2022-02-17 was last modified: by Animation EnergyKids – Fabrication Robot brosse Saint-Maurice-l’Exil Saint-Maurice-l'Exil 17 février 2022 Isère Saint-Maurice-l'Exil

Saint-Maurice-l'Exil Isère