Animation EnergyKids – Atelier numérique EnerQuiz Saint-Maurice-l’Exil Saint-Maurice-l'Exil Catégories d’évènement: Isère

Saint-Maurice-l'Exil

Animation EnergyKids – Atelier numérique EnerQuiz Saint-Maurice-l’Exil, 23 février 2022, Saint-Maurice-l'Exil. Animation EnergyKids – Atelier numérique EnerQuiz Saint-Maurice-l’Exil

2022-02-23 14:00:00 – 2022-02-23 16:00:00

Saint-Maurice-l’Exil Isère Saint-Maurice-l’Exil Récemment rénové, immergez-vous au cœur de notre nouvel espace EDF Odyssélec. De l’histoire à l’avenir électrique en passant par le mix énergétique, participez à une expérience 100% digitale ! centrale-stalban-stmaurice@edf.fr +33 4 74 41 33 66 https://www.edf.fr/groupe-edf/produire-une-energie-respectueuse-du-climat/visiter-edf/je-m-inscris?etape_visite_centrale=2&poi=12846 Saint-Maurice-l’Exil

dernière mise à jour : 2022-02-08 par Office de Tourisme Entre Bièvre et Rhône

Détails Catégories d’évènement: Isère, Saint-Maurice-l'Exil Autres Lieu Saint-Maurice-l'Exil Adresse Ville Saint-Maurice-l'Exil lieuville Saint-Maurice-l'Exil Departement Isère

Saint-Maurice-l'Exil Saint-Maurice-l'Exil Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-maurice-lexil/

Animation EnergyKids – Atelier numérique EnerQuiz Saint-Maurice-l’Exil 2022-02-23 was last modified: by Animation EnergyKids – Atelier numérique EnerQuiz Saint-Maurice-l’Exil Saint-Maurice-l'Exil 23 février 2022 Isère Saint-Maurice-l'Exil

Saint-Maurice-l'Exil Isère