Iffendic Iffendic Iffendic, Ille-et-Vilaine Animation en terrasse Iffendic Iffendic Catégories d’évènement: Iffendic

Ille-et-Vilaine

Animation en terrasse Iffendic, 29 juillet 2021, Iffendic. Animation en terrasse 2021-07-29 – 2021-07-29 Restaurant Lac de Trémelin

Iffendic Ille-et-Vilaine Iffendic Animation dansante proposée par Michel Bougerie

Accès réservé aux consommateurs de la terrasse

En tenant compte des restrictions sanitaires en vigueur à la date de l’évènement contact@tremelin.com +33 2 99 09 73 79 Animation dansante proposée par Michel Bougerie

Accès réservé aux consommateurs de la terrasse

En tenant compte des restrictions sanitaires en vigueur à la date de l’évènement dernière mise à jour : 2021-07-25 par OT – Lac de Trémelin

Détails Catégories d’évènement: Iffendic, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Iffendic Adresse Restaurant Lac de Trémelin Ville Iffendic lieuville 48.1005#-2.02977