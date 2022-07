Animation « En quête de glaces… »

Savez-vous pourquoi plusieurs épisodes glaciaires se sont succédés lors des quatre derniers millions d'années? Y en a-t-il eu d'autres ? Enquêtons ensemble pour percer les mystères de l'âge de glace dans les Vosges. 14h : Présentation en salle puis sur le terrain. La dernière glaciation du Quaternaire, dite du Würm a laissé son empreinte sur les paysages des Hautes-Vosges, taillant les vallées et les cirques glaciaires et laissant de nombreux vestiges de leur passage. Avec Bernard MOGE, géologue. N'oubliez pas de vous inscrire, de vous équiper de bonnes chaussures de marche, vêtements chauds et imperméables, sans oublier les protections contre le soleil…

