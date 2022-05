Animation en famille avec la Ferme Gröning 2022

2022-07-24 – 2022-07-24 Construction d’une maison viking ou d’un bâtiment de la ferme avec des clous forgés devant les enfants. À partir de 5 ans. Durée de l’activité : 1 à 2 heures Minimum 5 enfants par session. Inscription obligatoire auprès de Frédéric Hanocque au… dernière mise à jour : 2022-05-20 par

