Valréas 84600 A l’occasion de la sortie du tome 2 de Pom et les enfants sauvages, le musée vous propose de rencontrer Barbara Brun, illustratrice de ces livres pour enfants, lors d’une animation en famille, suivie d’une séance de dédicace jusqu’à 17h. musee-cartonnage-imp@vaucluse.fr +33 4 90 35 58 75 https://www.vaucluse.fr/culture-et-patrimoine/les-musees-departementaux/le-musee-du-cartonnage-et-de-limprimerie-a-valreas-867.html Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3 avenue Maréchal Foch Valréas

