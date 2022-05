Animation en famille avec A l’Ecoute de la Nature 2022

Animation en famille avec A l’Ecoute de la Nature 2022, 28 juillet 2022, . Animation en famille avec A l’Ecoute de la Nature 2022

2022-07-28 – 2022-07-28 Aventure médiévale en famille au milieu des animaux de la ferme pédagogique. A l’écoute de la Nature 9 rue de redderies 60220 Blargies Durée de l’activité : 2h A partir de 3 ans Inscription obligatoire auprès de Martine Belletante au 06.10.78… dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville