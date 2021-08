Marseille Musée Grobet-Labadié Bouches-du-Rhône, Marseille Animation en famille autour des collections Musée Grobet-Labadié Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Animation en famille autour des collections

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

**Musée Grobet-Labadié** Samedi et dimanche : > 11h-11h 45 : “Veni Vidi Visite », une chasse aux œuvres en semi autonomie pour les FAMILLES > 16h-16h45 : “Veni Vidi Visite », une chasse aux œuvres en semi autonomie pour les FAMILLES Sans réservation – enfants dès 7 ans

Entrée libre, sans inscription

Musée Grobet-Labadié 140 boulevard Longchamp – 13001 Marseille

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:45:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:45:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T11:45:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:45:00

