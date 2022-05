Animation en famille au Musée de la Résistance et de la Déportation 2022

Animation en famille au Musée de la Résistance et de la Déportation 2022, 27 juillet 2022, . Animation en famille au Musée de la Résistance et de la Déportation 2022

2022-07-27 – 2022-07-27 Découvrez le musée de la Résistance et de la Déportation par une chasse au trésor, un questionnaire, des dessins ! Visite du musée intégrée à l’activité ! À partir de 10 ans jusqu’à 16 ans. Durée de l’activité : 2h Maximum 6 enfants par session… dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville